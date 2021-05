'Temos que resistir a essa praga brasileira', escreve Raí no Le Monde

"Além da ‘praga’ biológica, essa epidemia tão mal administrada que causou a mais grave crise de saúde da história do meu país, estamos sofrendo de outro mal, muito mais mortal no longo prazo”, escreve o ex-jogador Raí em um artigo publicado pelo Le Monde edit

247 - O ex-craque do futebol brasileiro Raí Oliveira publicou um artigo no jornal francês Le Monde criticando o governo Jair Bolsonaro em função da crise política e sanitária no Brasil. No texto, intitulado “Temos que resistir a essa praga brasileira que usa uma fantasia escura”, o ex-jogador destaca que, além da pandemia, o Brasil está “sofrendo de outro mal, muito mais mortal no longo prazo”.

“O brasileiro que sou, como tantos outros, encontra-se assediado, nestes tempos sombrios, por um duplo flagelo cujas devastações são apenas o acréscimo de nossos próprios erros coletivos. Além da ‘praga’ biológica, essa epidemia tão mal administrada que causou a mais grave crise de saúde da história do meu país, estamos sofrendo de outro mal, muito mais mortal no longo prazo”, escreve o ex-jogador.

Embora não cite Bolsonaro nominalmente, Raí deixa claro que as ações do atual governo aprisionam “a razão e o bom senso”. “Um mal que nos isola diplomaticamente, um mal que atormenta insidiosamente a Amazônia e persegue quem a protege. Um mal que permite a mineração em reservas indígenas, e prefere toras serradas a toras vivas... Um mal castrador das liberdades, que ameaça a democracia e reaviva a censura odiosa, promove a intolerância, a homofobia, o machismo, a violência. Ao aprisionar nossa razão e nosso bom senso, ele nos destrói”, afirma ele no texto.

