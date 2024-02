Tenista Bia Haddad estreia com vitória em Abu Dhabi

Apoie o 247

247 - A tenista Beatriz Haddad venceu a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 0, nesta segunda-feira (5), em sua estreia no WTA 500 de Abu Dhabi. Com a vitória, ela avançou para a segunda fase do torneio.

A brasileira, 13ª do mundo, dominou o primeiro set. Depois começou o segundo set perdendo de 0/3, mas conseguiu vencer o confronto por 6/2 e 7/6 (4).

Bia aguarda a vencedora do duelo entre a polonesa Magda Linette e a filipina Alexandra Eala. Também jogará o torneio de duplas com Luisa Stefani e fará sua estreia nesta terça-feira (05), às 04h (horário de Brasília).

