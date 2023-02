Tenista chinês faz história ao se tornar o primeiro de seu país a vencer um torneio da ATP

Apoie o 247

ICL

247 – O tenista chinês Wu Yibing fez história no domingo no Dallas Open, onde o jovem de 23 anos salvou quatro match-points no campeonato antes de derrotar John Isner por 6-7(4), 7-6(3), 7-6 (12) para se tornar o primeiro jogador chinês a erguer um troféu do ATP Tour.

Antes desta semana, nenhum chinês havia chegado a uma final de nível de torneio na Era Aberta ou derrotado um adversário no Top 10. Wu derrotou na semifinal o número 8 do mundo, Taylor Fritz, e continuou sua trajetória histórica na final de domingo com uma vitória histórica para o tênis em seu país.

