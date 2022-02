Tenista chinesa Peng Shuai nega ter feito acusação de agressão sexual

Apoie o 247

PEQUIM, 7 Fev (Reuters) - A tenista chinesa Peng Shuai negou ter acusado alguém de agressão sexual, acrescentando que ela mesma havia deletado sua postagem nas redes sociais em novembro que parecia fazer tal alegação.

O bem-estar de Peng, três vezes atleta olímpica, tornou-se uma questão de preocupação global quando ela apareceu para alegar nas redes sociais que um ex-vice-premiê chinês, Zhang Gaoli, a havia agredido sexualmente no passado.

Em entrevista ao jornal francês L'Equipe em um hotel em Pequim, Peng negou ter feito tais alegações.

"No texto que pudemos ver na Europa, você acusou alguém de agressão sexual. O que você realmente escreveu? Não entendemos", perguntou o jornal.

"Agressão sexual? Eu nunca disse que alguém havia me agredido sexualmente de forma alguma", disse Peng, sem dar mais detalhes.

Em seu post agora excluído no Weibo chinês, semelhante ao Twitter, Peng escreveu "por que você me levou para sua casa e me forçou a ter relações com você?", embora ela também tenha descrito o relacionamento com Zhang como consensual.

A postagem levou a Associação de Tênis Feminino a suspender torneios na China e causou protestos internacionais sobre sua segurança.

A discussão do escândalo foi fortemente censurada no ciberespaço rigidamente controlado da China e as buscas pelo nome de Peng no Weibo continuam sem resultados de busca recentes.

Peng não atualizou sua conta Weibo desde que a postagem foi removida.

Grande mal-entendido

Questionado sobre a entrevista pela Reuters nesta segunda-feira (7), o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que cabe a Peng comunicar sua situação.

"Dissemos o que tínhamos a dizer, a comunicação depende dela, é a vida dela, é a história dela e é por isso que a comunicação depende dela", disse Bach, que jantou com Peng em Pequim no sábado.

Peng disse ao jornal francês que sua postagem na mídia social causou um "enorme mal-entendido", repetindo comentários relatados por um meio de comunicação de Cingapura em dezembro, e que ela não queria "mais nenhum hype da mídia" sobre isso.

"Gostaria de dizer que sentimentos, esportes e política são três coisas muito distintas. Meus problemas de vida amorosa, minha vida pessoal não devem ser misturados com esportes e política", disse ela.

"E o esporte não deve ser politizado porque quando isso acontece, na maioria das vezes significa dar as costas ao espírito olímpico e vai contra a vontade do mundo esportivo e dos atletas."

A entrevista foi conduzida em chinês e traduzida para o inglês por um oficial olímpico chinês, bem como por um intérprete baseado em Paris, disse o jornal.

As perguntas foram enviadas com antecedência e o jornal concordou em publicar as respostas de Peng sem comentários, disse.

Peng, fotografada vestindo um agasalho vermelho com os caracteres da China, também procurou acalmar os temores sobre sua segurança, dizendo que sua vida desde novembro "não tem sido nada especial". Ela negou que tenha "desaparecido" após o furor quando não foi vista em público por semanas.

Ela também disse que não estava ciente das preocupações expressas pela comunidade internacional, como o uso da hashtag de mídia social #WhereIsPengShuai por alguns dos melhores tenistas do mundo, incluindo Serena Williams e Naomi Osaka.

A WTA, que disse em dezembro que as aparições de Peng não abordavam suas preocupações com seu bem-estar, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre suas últimas declarações.

Em um comunicado na segunda-feira, o COI disse que Peng participaria de vários eventos olímpicos. Ela também planeja viajar para a Europa após a pandemia e visitar a sede do COI na Suíça, acrescentou.

Peng também disse que uma lesão anterior no joelho que exigiu várias cirurgias e sua idade tornava improvável que ela voltasse a competir profissionalmente.