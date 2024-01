Tenista ucraniana é investigada por apertar mão de jogadora russa no Australian Open

Apoie o 247

247 - A jovem tenista ucraniana de apenas 16 anos, Yelyzaveta Kotliar, está no centro de uma polêmica que transcende as linhas do esporte. A atleta agora enfrenta uma investigação por parte da federação ucraniana de tênis devido a um aperto de mão considerado inadequado com sua oponente russa, Vlada Mincheva, na edição atual do Australian Open, destaca o site Tenis News.

O incidente ocorreu após a partida em que Kotliar foi derrotada por 6/2 6/4, logo na primeira rodada da chave juvenil. A federação local não hesitou em rotular o gesto como um "incidente desagradável" e enfatizou que a jovem tenista cometeu um erro ao estender a mão à russa.

Konstantin Kotliar, pai da jogadora, entrou em cena para defender a filha diante das críticas e da possível punição. Em sua defesa, ele destacou que Yelyzaveta simplesmente estava seguindo o protocolo pós-jogo. “Ela realizou o ritual pós-jogo, sem perceber que atrás da rede estava um representante do país que lançou o ataque ao nosso país", declarou Kotliar. Ele acrescentou: "Foi definitivamente um erro que Liza lamenta e nos garante que nunca mais permitirá que algo assim aconteça novamente".

