Terça de Champions League: PSG e Chelsea em vantagem sobre Bayern e Porto

Paulo Victor Soares, Metrópoles - Nesta terça-feira (13/4) serão definidos os dois primeiros semifinalistas da Champions League. Em Paris, PSG e Bayern de Munique se enfrentam. Em Sevilha, Chelsea e Porto definem a outra equipe que garantirá lugar entre os quatro melhores do torneio.

Atual campeão em apuros

Em Paris, o Bayern de Munique tem missão complicada. O time alemão, atual detentor do troféu da competição, tem que reverter uma vantagem considerável obtida pelo PSG: 3 x 2 no jogo de ida. Para avançar, os bávaros precisam vencer por dois ou mais gols ou por um tento de diferença, desde que faça mais gols fora que o time francês no jogo de ida, como 4 x 3 ou 5 x 4. Um resultado semelhante ao do duelo inicial leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Blues perto da semi

No outro jogo do dia, o Chelsea entra em campo contra o Porto com o regulamento embaixo do braço. No jogo inicial, o time de Thomas Tuchel venceu os portugueses por 2 x 0 e estão com um pé nas semifinais da competição continental.

