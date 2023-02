Teste de DNA desmente defesa de Daniel Alves e reforça agressão sexual, diz jornal

Apoie o 247

247 - Daniel Alves, preso preventivamente desde 20 de janeiro em Barcelona acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos em uma boate, mudou sua versão três vezes durante as investigações do caso. A defesa do jogador sustenta que a mulher apenas praticou sexo oral nele. Porém, fontes afirmaram ao jornal espanhol El Periódico que restos de sêmen coletados das amostras intravaginais da vítima são dele, de acordo com os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses. As informações são do portal Terra.

No dia em que denunciou ter sido vítima de estupro, no final de dezembro de 2022, a jovem foi encaminhada de ambulância ao Hospital Clínic, centro de referência para atender mulheres vítimas de agressão sexual. Lá, ela foi submetida a perícia, que coletou amostras biológicas intravaginais.

Segundo o El Periódico, restos de sêmen foram encontrados nessas amostras e na roupa íntima da vítima. Paralelamente, a Polícia Científica de Mossos d'Esquadra fez uma perícia técnica no banheiro da boate.

Os policiais científicos detectaram vestígios de sêmen no chão. E, depois de analisarem também o vestido que a vítima entregou ao formalizar a queixa, encontraram mais restos naquela peça de roupa. Ou seja, amostras de sêmen foram coletadas de quatro lugares diferentes.

Alves, em janeiro, entregou voluntariamente uma amostra de seu DNA aos investigadores. Esse perfil genético foi comparado com as quatro amostras e em todos os casos o resultado coincidiu, de acordo com fontes consultadas pelo jornal espanhol.

Outros exames feitos na jovem já haviam apontado a penetração vaginal, além de marcas de mordidas, arranhões e hematomas no corpo dela. A defesa do jogador sustenta que houve relação consensual.

