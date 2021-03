Tetracampeão Branco deixa a UTI e pode passar a Páscoa em casa

Revista Fórum - O ex-jogador tetracampeão do mundo, Branco, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo do hospital na zona sul do Rio de Janeiro em que está internado há duas semanas. De acordo com a esposa, a expectativa é de que tenha alta até o fim de semana e que passe a Páscoa em casa, com a família.

Ela diz ainda que Branco já está falando, comendo e recuperado depois de precisar ser internado na UTI do hospital. Foram dias de apreensão com familiares e de grande procura da imprensa brasileira e de fora do país.

