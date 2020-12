The Best 2020: Klopp é eleito o melhor treinador do mundo e Wiegman a melhor treinadora

247 - O alemão Jurgen Klopp, atualmente no Liverpool, foi eleito nesta quinta-feira (17) pelo Prêmio The Best da Fifa o melhor treinador de equipe masculina do mundo na temporada 2019/20. Sarina Wiegman, treinadora da seleção holandesa, foi eleita a melhor treinadora de equipe feminina.

Klopp superou o argentino Marcelo Bielsa (Leeds United) e o também alemão Hansi Flick (Bayern de Munique). Wiegman, por sua vez, deixou para trás o francês Jean-Luc Vasseur (Lyon) e a inglesa Emma Hayes (Chelsea).

