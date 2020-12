The Best: Neuer é escolhido o melhor goleiro do mundo e Sarah Bouhaddi a melhor goleira

247 - O alemão Manuel Neuer, jogador do Bayern de Munique, foi eleito pelo prêmio Fifa The Best nesta quinta-feira (17) o melhor goleiro do mundo na temporada 2019/20. Entre as mulheres, a premiação foi para a francesa Sarah Bouhaddi, atleta do Lyon.

Neuer superou Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, e o brasileiro Alisson, do Liverpool. "Foi um dos melhores anos da minha carreira, com certeza. Estávamos confiantes, fizemos coisas fantásticas na temporada, principalmente em 2020. Foi especial o que fizemos em Lisboa, foi fantástico para os torcedores", manifestou Neuer após ganhar o prêmio.

Sarah Bouhaddi, por sua vez, superou Christiane Endler, do PSG, e Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars.

