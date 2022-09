Thomas Bach parabeniza Grupo de Mídia da China por ser emissora produtora dos Jogos Olímpicos de Paris

Presidente do COB elogiou o trabalho do Grupo de Mídia da China edit

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, escreveu ao Grupo de Mídia da China (CMG, em sigla em inglês), em 30 de junho, para parabenizar a emissora por se tornar o produtor de eventos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em uma carta pessoal ao presidente do CMG, Shen Haixiong, Bach disse estar satisfeito ao saber que o Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, em sigla em inglês) ampliou a cooperação com o CMG na produção de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e que a equipe do grupo produzirá quatro esportes, incluindo Badminton, Ginástica, Escalada Esportiva e Tênis de Mesa.

Bach expressou também sinceras felicitações por esta conquista significativa e seus agradecimentos pelo apoio contínuo de Shen Haixiong ao Movimento Olímpico. A alta qualidade e a capacidade profissional da cobertura do CMG contribuíram muito para o sucesso da transmissão dos Jogos Olímpicos e ajudaram o COI a alcançar mais audiência em todo o mundo.

