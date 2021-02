Tigres vence e elimina Palmeiras do Mundial de Clubes

247 - O time comandado pelo técnico Abel Ferreira fizeram um jogo duro contra os mexicanos do Tigres, mas saíram derrotados por 1 x 0, com gol de pênalti de Gignac, no estádio Cidade da Educação, no Catar, ficando fora do Mundial de Clubes.

O confronto entre o poderoso Bayern de Munique e o Al Ahly vai definir que será o adversário do time mexicano. A final será disputada na quinta-feira, às 15h. A decisão de terceiro lugar acontece no mesmo dia, às 12h.

Com poucas chances de gol, o principal momento da partida até os 20 minutos, Gignac e Abel Berreira se desentenderam após o técnico palmeirense não ter gostado de um empurrão do francês em Luan.

Ainda no primeiro tempo, o Tigres passou a dominar mais a bola e levar perigo com cruzamentos certeiros, exigindo boas defesas de Weverton.

No 2º tempo, com apenas 6 minutos de jogo, o Tigres conseguiu um pênalti após puxão de Luan dentro da área em Carlos González. Na cobrança, o artilheiro francês Gignac bateu forte, rasteiro, à direita do gol de Weverton, que não conseguiu alcançar.

