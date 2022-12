Tite confirma roubo, mas nega bronca de ladrão

A assessoria reforça que é falsa a informação de que o técnico da seleção teria levado bronca do assaltante edit

247 - Tite, ex-técnico da seleção brasileira, teve um joia roubada durante passeio pela orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa. As informações são do portal G1.

Ainda segundo informou a assessoria de Tite, uma pessoa que estava por perto percebeu o assalto, tentou, mas não conseguiu interceptar o ladrão. "Tite o agradeceu e seguiu a caminhada", diz a nota.

