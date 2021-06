Tite é multado em R$ 24,6 mil pela Conmebol por reclamar da organização da Copa América

Técnico usou duas vezes a palavra "atabalhoada" para descrever a organização do torneio e mencionou os alvos de suas declarações: "É uma crítica direta à Conmebol e a quem decidiu, dentro da CBF, ser a Copa América aqui [no Brasil]", disse o treinador na ocasião edit

247 - A Conmebol decidiu multar o técnico da seleção brasileira, Tite, em US$ 5 mil (R$ 24,6 mil) por criticar a organização da Copa América. O valor será debitado da premiação que a CBF receberá ao final da competição, em julho. A informação é do jornalista Marcelo Rizzo, no portal UOL.

A coluna apurou que o motivo da punição foi o teor de parte da entrevista concedida pelo treinador em 12 de junho, na véspera da abertura da competição em Brasília — o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha.

Tite usou duas vezes a palavra "atabalhoada" para descrever a organização do torneio e mencionou os alvos de suas declarações: "É uma crítica direta à Conmebol e a quem decidiu, dentro da CBF, ser a Copa América aqui [no Brasil]", disse o treinador na ocasião.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.