Tite não vai visitar Bolsonaro caso seleção ganhe a Copa do Mundo no Catar

A decisão de Tite de não se reunir com o ex-capitão é inegociável

CartaCapital - O técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino, Tite, decidiu que não visitará o presidente Jair Bolsonaro em caso de conquista da Copa do Mundo em 2022, por temer que o encontro seja utilizado com fins políticos. A informação é do site ge.globo.

O Mundial do Catar terminará em 18 de dezembro, após as eleições, mas ainda sob o mandato de Bolsonaro. Segundo o veículo, a decisão de Tite de não se reunir com o ex-capitão é inegociável.

