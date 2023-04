Tite recusa oferta do Corinthians; diretoria parte para plano B

Apoie o 247

247 - Em conversa com a diretoria alvinegra, o treinador Tite reforçou sua gratidão e carinho pelo Corinthians, deixou aberta a possibilidade de retorno no futuro, mas voltou a falar que não deseja trabalhar no Brasil em 2023.

De acordo com o Globo Esporte, a conversa se concentrou nas ambições de Tite e no projeto desportivo do Corinthians. Nem sequer foi discutido valor de salário. Para ter o ídolo de volta, o Timão estava disposto a firmar um contrato longo, de até quatro temporadas.

O técnico ficou sabendo da mobilização nas redes sociais de parte da torcida corintiana pelo retorno dele e admitiu a pessoas próximas que é difícil dizer "não" ao clube. Porém, manteve-se firme na decisão de não assumir um clube brasileiro neste momento.

