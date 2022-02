Tom Brady confirma aposentadoria do futebol americano

Apoie o 247

247 - Considerado o maior jogador da história do futebol americano, Tom Brady confirmou nesta terça-feira (1) sua aposentadoria dos campos. Ele bateu o recorde ao ser dono de sete anéis de campeão da NFL (National Football League, ou Liga Nacional de Futebol, em português).

O atleta entrou para o New England Patriots em 2000. Ele e o técnico Bill Belichick conquistaram seis Super Bowls.

Em 2020, Brady deixou o New England, Nordeste dos EUA, e foi para Tampa Bay, uma franquia de futebol profissional sediada na Flórida (EUA), onde levou o time Buccaneers ao título da NFL jogando em seu próprio estádio, o que nunca havia ocorrido na liga.

Tom Brady na NFL tem mais títulos que qualquer um dos 32 times da liga.

Confira a íntegra da carta:

"Sempre acreditei que o futebol é uma proposta “all-in” (todas as fichas) – se não há um comprometimento 100% você não vai ter sucesso, e sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo. Há um desafio físico, mental e emocional TODOS os dias que me permitiu maximizar meu potencial máximo. Eu tentei realmente meu melhor nestes últimos 22 anos. Não há atalhos para ter sucesso no campo ou na vida.

Isso é difícil para mim para escrever, mas lá vai: não vou mais ter este compromisso competitivo. Eu amei minha carreira da NFL, e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que exigem minha atenção.

Fiz muitas reflexões na última semana e me fiz perguntas difíceis. E estou tão orgulhoso do que nós conquistamos. Meus colegas de equipe, técnicos, colegas competidores e fãs merecem 100% de mim, mas agora, é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos.

Aos meus companheiros dos Bucs nos últimos dois anos, eu amo vocês e amei ir para a batalha com vocês. Vocês buscaram tão fundo se desafiarem e me inspiraram a acordar todos os dias e dar o meu melhor. Sempre estarei aqui para vocês e quero ver vocês continuarem a se esforçarem para serem o seu melhor. Não poderia estar mais feliz com o que conquistamos juntos.

A todos os fãs dos Bucs, obrigado. Eu não sabia o que esperar quando cheguei aqui, mas seu apoio e carinho enriqueceram minha vida e a da minha família. Fiquei honrado em jogar para fãs tão apaixonados e divertidos.

À cidade de Tampa e toda região de Tampa-St Petersburg, obrigado. Foi maravilhoso ser um morador de um lugar tão divertido para se viver. Quero ser convidado para a próxima procissão de barcos.

À família Glazer, obrigado por apostar em mim e me apoiar. Sei que fui exigente em alguns momentos, mas vocês forneceram tudo o que precisávamos para ganhar, e ter vocês como donos de uma franquia é todo o que um jogador poderia pedir.

A Jason Licht, obrigado pelo seu apoio diário e amizade – nunca esquecerei. Eu nunca estive como agente livre e houve algum estremecimento sobre como poderíamos ter sucesso. Sua liderança me deu confiança e sempre serei grato.

Ao meu técnico e chefe Bruce Arians, obrigado por me aturar. Sua liderança firme e orientação foram ideais. Não haveria como nós termos sucesso sem sua experiência, intuição e sabedoria, e sou muito grato.

A todos os técnicos dos Bucs, meus sinceros agradecimentos pelo trabalho duro, dedicação e disciplina e envolvem criar um time vencedor. Aprendi muito de todos vocês e irei valorizar as relações que tempos.

A cada funcionário dos Bucs, obrigado. Cada um de vocês é muito importante, e fui cumprimentado com um sorriso todos os dias. Isso significa muito para mim. Seu trabalho é composto de longas horas e tarefas duras, mas por favor saibam que eu vejo cada um de vocês. Muito obrigado.

A Alex Guerrero, obrigado. Eu nunca teria conseguido todos os domingos sem vocês. Isso é simples. Sua dedicação ao seu trabalho e a nossa amizade e irmandade são imensuráveis. Temos um laço inquebrável, e eu te amo.

A Don Yee e Steve Dubin, obrigado. Vocês estiveram comigo em todos os passos do caminho desde que deixei a Universidade de Michigan e antes de eu entrar na Liga. Que jornada tem sido, e eu não teria conseguido sem vocês.

Aos meus pais e a minha família inteira (estendido à família de incontáveis amigos), amo vocês e obrigado pelo apoio e amor sem fim. Eu jamais poderia ter imaginado o tempo e a energia que vocês me deram nos últimos 30 anos no futebol. Nunca poderei retribuir. Apenas saibam que eu amo vocês demais.

E, por último, a minha mulher, Gisele, e meus filhos Jack, Benny e Vivi. Vocês são minha inspiração. Nossa família é minha maior conquista. Sempre deixei o campo e fui para casa para a mulher mais amorosa e apoiadora, que fez TUDO pela nossa família para me permitir focar na minha carreira. O altruísmo dela me permitiu alcançar novos feitos profissionalmente, e não há palavras para descrever o que você significa para mim e para nossa família. (em português) Te amo amor da minha vida <3.

Minha carreira como jogador foi emocionante e muito além da minha imaginação, cheia de altos e baixos. Quando você está nisso dia e noite você realmente não pensa sobre nenhum tipo de final. Enquanto estou aqui sentado, porém, penso nos maiores jogadores e técnicos com os quais eu tive o privilégio de jogar com e contra – a competição foi dura e profunda, DA FORMA COMO GOSTAMOS. Mas as amizades e relações são igualmente fortes e profundas. Vou lembrar e celebrar essas memórias e revisitá-las com frequência. Eu me sinto como a pessoa mais sortuda do mundo.

O futuro é empolgante. Tenho sorte de ter co-fundado empresas incríveis como a @autograph.io @bradybrand @tb12sports, que estou empolgado para continuar a construir e crescer, mas exatamente como meus dias serão é um trabalho em desenvolvimento. Como eu disse antes, vou viver dia após dia. Sei que com certeza vou querer passar muito tempo dando aos outros e tentando enriquecer a vida de outras pessoas, assim como tantos fizeram por mim.

Com muito amor, estima e gratidão,

Tom"

