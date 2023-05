Torcedor do Atlhetico Paranaense imita macaco em ato racista contra torcida do Flamengo

No vídeo, é possível ver o torcedor do Athletico-PR imitando um macaco aos torcedores do Flamengo edit

247 - Na derrota do Flamengo para o Athletico-PR por 2 x 1, nesse domingo (8), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, um torcedor do Furacão foi visto fazendo gestos racistas em direção a torcida do time carioca. No vídeo, é possível ver o torcedor do Athletico-PR imitando um macaco aos torcedores do Flamengo.

Confira:

RACISMO NO BRASILEIRÃO!



Torcedor do Flamengo denuncia caso de racismo de torcedor do Athletico👇🏻 pic.twitter.com/qQSZz5uJrM — Guilherme Silva (@gsilvajpan) May 8, 2023

