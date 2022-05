Torcedor do Burley é flagrado fazendo saudação nazista em jogo contra o Tottenham

Apoie o 247

ICL

247 - Um torcedor do Burnley aparece em um vídeo que circula nas redes sociais fazendo uma saudação nazista em direção à torcida do Tottenham durante partida realizada neste domingo (15). As imagens mostram, ainda, um outro torcedor fazendo gestos como se estivesse chorando no momento.

De acordo com os jornais ingleses, os times condenaram a atitude e confirmaram que três torcedores foram presos após terem sido identificados como responsáveis pelos gestos ofensivos.

No jogo, válido pela penúltima rodada da Premier League, o Tottenham venceu a partida por 1 a 0, por meio de um gol de pênalti marcado por Harry Kane. Com isso, os Spurs superaram o Arsenal e entram no grupo do G4, se aproximando de uma vaga à próxima Liga dos Campeões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a derrota deste domingo, o Burnley, que está na zona de rebaixamento, está ameaçado de ir à segunda divisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE