Torcedor do Corinthians é assassinado em briga com palmeirenses em São Paulo horas antes da final da Libertadores

Uma briga generalizada entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians terminou em morte na região do Sacomã, na Zona Sul da cidade de São Paulo edit

247 - Dois torcedores do Corinthians foram baleados na tarde deste sábado (30), durante uma briga generalizada com torcedores do Palmeiras, na região do Sacomã, na Zona Sul da cidade de São Paulo.

Um deles morreu ao dar entrada em um hospital da região. Ninguém foi preso até o momento, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Um funcionário do Hospital Municipal Augusto Gomes de Mattos, conhecido como PS Sesi, que fica a poucos metros do local do confronto, confirmou que um dos baleados morreu. Outro ferido chegou ao local, mas foi transferido para outra unidade de saúde.

O Palmeiras entra em campo neste sábado (30) para a final da Libertadores contra o Santos, no Maracanã (RJ).

