Torcedor do Fluminense é ameaçado por PM: "vou te entupir de bala" (vídeo)

"Fomos tirar uma foto, os policiais não quiseram esperar. Um deles ainda virou para nós e disse que nossa torcida era de merda. Nisso começaram a nos empurrar até a saída", relatou João Alves, torcedor do clube carioca edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O torcedor do Fluminense João Alves utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para denunciar a truculência de um policial militar ao fim da partida entre o clube carioca e o Fortaleza, realizada na quarta-feira (6), que venceu por 2 a 0.

Na saída da arquibancada, um grupo reclamou de abuso de autoridade por parte do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios).

Em vídeo divulgado pelo torcedor é possível ver um agente do BEPE o ameaçando: "vou te entupir de bala, filho da puta".

PUBLICIDADE

"Vergonhoso! Descer a escada sendo empurrado de toda forma, ao ponto de quase rasgar a minha camisa e no final ter que escutar isso. Lamentável… Para esclarecer o porquê disso tudo. Apesar da derrota, foi gratificante poder voltar ao Maracanã depois de tanto tempo. Fomos tirar uma foto, o grupo nosso que estava ali, os policiais não quiseram esperar alegando que já tinha acontecido muita confusão e que eles não estavam mais com paciência. Um deles ainda virou para nós e disse que nossa torcida era de merda, que só sabia arrumar confusão e entre outras coisas. Nisso começaram a nos empurrar até a saída, como mostra no vídeo e depois lamentavelmente veio esse outro policial", relatou João Alves.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) disse ao ge ter aberto um procedimento interno para apurar o caso e que o PM que aparece nas imagens será chamado para prestar esclarecimentos.

PUBLICIDADE

VERGONHOSO! Descer a escada sendo empurrado de toda forma, ao ponto de quase rasgar a minha camisa e no final ter que escutar isso. Lamentável…🤦🏼‍♂️😡 pic.twitter.com/DxDIDecM1q — João Alves 35 (@JMFlu35) October 7, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE