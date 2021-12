Torcedor do Palmeiras faz PIX para presidente do clube para contratar atacante

"Passei a receber PIX com pedidos para que eu traga um centroavante, mandaram até sugestões e descrições dos atletas", revela Leila Pereira edit

247 - Leila Mejdalani Pereira, 57, nova presidente do Palmeiras, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que tomou um susto ao ver o seu saldo bancário devido ao grande número de transferências feitas através do PIX para seu CPF.

Leila, que assumiu oficialmente o clube nesta quarta-feira (15), disse que tudo aconteceu após a leitura da ata de posse, quando o presidente do conselho deliberativo, Seraphin Del Grande, detalhou nomes e dados pessoais dos integrantes da nova diretoria.

“Eu passei a receber PIX com pedidos para que eu traga um centroavante, mandaram até sugestões e descrições [do perfil do atleta]. Foram centenas de PIX, é inacreditável, cheguei a pensar que poderia ser um ataque de hacker", disse Leila.

Sem revelar a quantia dos depósitos, a presidente disse que os valores serão revertidos ao clube.

Leila foi eleita no último dia 20. Dos 2.141 votantes, Leila foi escolhida por 1.897. Ela é dona da Crefisa e da FAM (Faculdade das Américas), empresas que patrocinam o clube desde 2015, com aporte inicial de R$ 23 milhões anuais.

Leila é a primeira mulher a presidir o clube em 107 de história.

