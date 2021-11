Torcedora do Goiás tem visão prejudicada após levar bolada no rosto em jogo (vídeo)

Apoie o 247

Por Laura Braga, Metrópoles - Uma torcedora do Goiás Esporte Clube perdeu, temporariamente, a visão dos dois olhos após ser atingida por uma bolada no rosto, nesse domingo (29/11), durante o jogo do time contra o Brusque, no Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Estádio da Serrinha, no Setor Tobogã, na capital goiana. Ela estava sentada em um local próximo ao gol, acompanhada de amigos e ficou distraída quando a bola a acertou.

A esmeraldina Cristina Ventura, de 46 anos, foi atingida aos 41 minutos, por um chute lançado pelo jogador Rezende, que saiu pela linha de fundo atingindo a arquibancada. A torcedora precisou sair do estádio para receber atendimento médico e passou por exames mais detalhados para ter tratamento definido nos olhos.

