Torcedores do Athletico-PR imitam macacos em jogo contra o Galo (vídeo)

Gravações publicadas nas redes sociais mostram dois homens e uma mulher, que estava no camarote, fazendo gestos racistas e pejorativos edit

Revista Fórum - Torcedores do Athletico-PR foram flagrados fazendo atos racistas durante partida ocorrida nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo terminou em 2 a 0 para o Galo, que venceu o Furacão e ficou com o título da Copa do Brasil.

Em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais, dois homens imitam macacos e gesticulam de forma pejorativa para outras pessoas, que não aparecem na gravação. Em outro vídeo, uma mulher, que está no camarote, também imita um macaco.

Futebol não tem nada a ver com racismo. Racismo NÃO É zoeira. Racismo NÃO é corneta. Racismo NÃO É mimimi.



RACISMO É CRIME.



Esses dois homens ficaram boa parte do 2°tempo imitando macacos e gesticulando de forma pejorativa para torcedores do Atlético-MG - provavelmente, negros. pic.twitter.com/1bOBVSzhrh — Bianca Molina (@biimolina) December 16, 2021

Mais atos racistas na Arena da Baixada. Desta vez, por parte de uma torcedora do Athletico.



pic.twitter.com/MD8vrI1kCR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 16, 2021

