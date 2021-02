Torcedores são dispersados com bombas pela PM antes do jogo entre Flamengo e Internacional (vídeos)

Milhares de torcedores do Flamengo se reuniram na frente do Maracanã para receber o ônibus da equipe antes da partida. A PM usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão edit

247 - Uma multidão de torcedores do Flamengo se aglomerou ao redor do Maracanã neste domingo (21), no pré-jogo contra o Internacional.

A Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral para dispersar a multidão.

Flamengo e Internacional jogam pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está sendo chamado de uma "final antecipada" do campeonato.

Mesmo com os portões fechados, a torcida ficou por perto, sem uso de máscara, e recepcionou o ônibus dos jogadores na chegada ao estádio.

Torcida do Flamengo recepciona o ônibus dos jogadores na chegada ao Maracanã. #Brasileirão2020



Sempre lembrando que aglomerações não são recomendadas neste momento de pandemia. Use máscara! pic.twitter.com/jTkVaXTFge February 21, 2021

Confusão entre torcida e PM nas imediações do Maracanã pic.twitter.com/vjMhVSGkL4 — Goal Brasil (@GoalBR) February 21, 2021

Houve lançamento de bomba de gás lacrimogêneo para tentar dispersar os torcedores. #trmaraca pic.twitter.com/rlOfkzCmE6 — Felipe Schmidt (@schmidt_felipe) February 21, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.