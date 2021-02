Torcida do Barcelona de Guayaquil ataca Ceará com mensagens racistas e homofóbicas

Revista Fórum - O bom desempenho do Ceará no Campeonato Brasileiro fez com que o time conseguisse classificação para a Copa Sul-Americana 2021. No entanto, se a torcida tem motivos para comemorar, também lamenta ter sido alvo de ataques racistas e homofóbicos nas redes sociais por parte de torcedores do Barcelona de Guayaquil, do Equador.

