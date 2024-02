Torcidas organizadas anunciam ato pela democracia no mesmo dia e lugar que Bolsonaro

Gaviões da Fiel, do Corinthians; Mancha Verde, do Palmeiras; Independente, do São Paulo; Raça Rubro-Negra, do Flamengo são algumas confirmadas edit

247 - Torcidas organizadas de times futebolísticos de São Paulo marcaram um ato em defesa da democracia no último domingo de fevereiro, na Avenida Paulista, mesma data e local em que Jair Bolsonaro pretende organizar uma manifestação com intuito de intimidar o STF e testar sua popularidade. >>> Bolsonaro tenta intimidar o STF com teste de popularidade na Avenida Paulista

As torcidas organizadas Gaviões da Fiel, do Corinthians; Mancha Verde, do Palmeiras; Independente, do São Paulo; Raça Rubro-Negra, do Flamengo; Força Jovem, do Vasco; Galoucura, do Atlético-MG; Máfia Azul, do Cruzeiro; Fúria Jovem (Botafogo) Estarão na Avenida, são algumas confirmadas no local.

Torcidas organizadas do São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians vão se reunir na Av Paulista pela democracia no mesmo dia da manifestação do Bolsonaro. pic.twitter.com/OBaNfZ8EBC — Ceiça Medeiros 🚩 (@Ceissa_Med) February 14, 2024

