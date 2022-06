Torecedor morre após confronto entre torcidas do Palmeiras e Coritiba

Segundo a polícia civil, a morte do torcedor do Palmeiras não foi causada por agressão edit

247 - Um torcedor, de 25 anos, que foi hospitalizado após se envolver em uma confusão entre as torcidas do Coritiba e do Palmeiras, na noite de domingo (12), em Curitiba, morreu no hospital, nesta segunda-feira (13).

Segundo a polícia civil, a morte do torcedor do Palmeiras não foi causada por agressão, informa o G1. Identificado como Alan Henrique Araújo Domingues, o jovem teria apresentado um problema de saúde por ter diabetes e foi socorrido com massagem cardíaca do lado de fora do Couto Pereira.

A briga aconteceu nos arredores do estádio Major Couto Pereira, do Coritiba.

