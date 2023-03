Tottenham fecha parceria com Fórmula 1 para construir pistas de kart em seu estádio em Londres

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (28), o Tottenham, clube da Premier League, anunciou uma parceria de 15 anos com a Fórmula 1 para a construção de pistas de kart no estádio do clube em Londres. As pistas de kart elétrico serão construídas sob uma das arquibancadas sul do estádio e serão destinadas para crianças e adultos.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, afirmou que a pista será um destino para famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo, envolvendo novos públicos e oferecendo um ponto de entrada acessível para o mundo do automobilismo. Além das pistas de kart, a parceria incluirá uma academia de pilotos, estágios para a população local e eventos educacionais em escolas destacando carreiras em áreas como desenvolvimento de software e engenharia.

A Fórmula 1 tem buscado aprimorar sua ação de diversidade nos últimos anos e está lançando a ‘F1 Academy’, uma série de desenvolvimento para mulheres, com uma primeira corrida marcada para abril deste ano. O heptacampeão Lewis Hamilton, único piloto negro da categoria, tem feito da diversidade uma prioridade pessoal e fundou uma comissão para pesquisar maneiras de melhorar a representação dos negros na indústria automobilística na Grã-Bretanha, onde a maioria das equipes de F1 está sediada.

Várias equipes de Fórmula 1, incluindo a equipe Mercedes de Hamilton, têm suas próprias iniciativas para tornar o esporte mais diversificado. Com a parceria entre Tottenham e Fórmula 1, espera-se que mais pessoas de diferentes origens tenham acesso e oportunidades para ingressar no mundo do automobilismo.

