Trajano: "Neymar é mau caráter. Um mimado"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Neymar foi o nome do jogo na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Peru, nesta quinta-feira (9), pelas eliminatórias da Copa do Mundo-2022 - para o bem e para o mal. O atacante deu uma assistência e fez um gol, tornando-se o maior artilheiro da seleção na história do torneio com 12 tentos. Porém, no fim da partida, levou um cartão amarelo em uma disputa ríspida e, na saída do campo, disse "não saber mais o que fazer com essa camisa para ser respeitado."

Os jornalistas Isabella Ayami, Renato Maurício Prado, Marluci Martins e José Trajano criticaram as atitudes de Neymar no duelo contra os peruanos, revela reportagem do portal UOL.

"O Neymar é mau caráter. Ficou comprovado mais uma vez que ele é uma pessoa má, de má índole. Aliás, ele não está jogando rigorosamente nada. Tem um lampejo ou outro. Não é aquele que nos acostumamos a ver com grandes jogadas. Arrumou um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo contra a Venezuela. Sempre quer briga com os zagueiros. Não aprendeu, não cresceu. É um mimado. Enquanto o Messi faz três gols, ele fica brigando com os zagueiros do Peru", criticou Trajano, comparando a atuação de Neymar à de Messi, que fez todos os gols da vitória por 3 a 0 da Argentina sobre a Bolívia, também na quinta (9).

PUBLICIDADE

Renato também reprovou as atitudes de Neymar. "Alguns jogadores, principalmente o Neymar, resolveram só criar caso. Hoje [ontem] foi uma estupidez do Tite não o tirar. Se o tivesse tirado mais cedo, não teria feito o que fez, que era digno até de cartão vermelho. O juiz só deu o amarelo, que o tira da partida contra a Venezuela. O que também não faz a menor diferença o Neymar jogar ou não contra a Venezuela", disse, referindo-se à disputa entre o brasileiro e o peruano Callens.

PUBLICIDADE