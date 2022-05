Troféu Brasil: Andreza de Lima e Rebeca Andrade levam ouro em finais

Apoie o 247

Metrópoles - As cinco primeiras finais do Troféu Brasil de Ginástica Artística aconteceram na manhã deste sábado (21/5) em Porto Alegre. No masculino, Diogo Soares ganhou medalha de ouro no solo, Francisco Barretto ficou em primeiro lugar no cavalo com alças e Gabriel Barbosa foi o campeão nas argolas, que tiveram domínio do Minas Tênis Clube. Nas disputas do feminino, Andreza de Lima ficou com o ouro no salto e Rebeca Andrade foi a vencedora nas paralelas assimétricas.

