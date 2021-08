Valentino Rossi se aposenta da MotoGP e cogita correr em carros

O italiano de 42 anos, que corre com o número 46 e tem nove títulos mundiais, sete deles na principal categoria, disse em uma coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Estíria, na Áustria, que 2021 será sua última temporada edit

(Reuters) - Valentino Rossi, um dos maiores e mais carismáticos campeões da motovelocidade, anunciou, nesta quinta-feira (5), que encerrará sua carreira na MotoGP no final da atual temporada, e que almeja um futuro nas corridas de carro.

O italiano de 42 anos, que corre com o número 46 e tem nove títulos mundiais, sete deles na principal categoria, disse em uma coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Estíria, na Áustria, que 2021 será sua última temporada.

“Decidi parar ao final desta temporada”, disse no circuito Red Bull Ring.

“É difícil, é um momento muito triste, porque é difícil dizer e saber que no ano que vem não correrei com a moto”, declarou.

“Faço isto há mais ou menos 30 anos. No ano que vem minha vida mudará. Mas, enfim, foi ótimo, curto muito esta longa, longa jornada, e foi muito, muito divertido”, afirmou.

“Adoro correr com carros”, acrescentou o italiano ao ser indagado sobre o futuro. “Só um pouco menos do que correr com motos. Então acho que correrei com carros no ano que vem”, declarou.

Ele disse que um objetivo é disputar a prova de 24 Horas de Le Mans.

Rossi corre com a equipe malaia Petronas Yamaha, mas está fora de forma e amarga a 19ª posição do campeonato. Sua melhor colocação foi um 10º lugar em nove corridas.

O esporte e sua legião de torcedores sentirão saudades, já que ele continua querido pelas plateias, é reconhecido mundialmente e conseguia lotar as provas em casa antes da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

