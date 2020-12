Vampeta minimiza denúncia de racismo de Gerson

"Eu estava vendo o jogo e o Gerson estava muito esquentadinho com tudo. Joga muito, merece uma oportunidade na seleção, mas eu não vi [o caso] para tanta", rebateu o ex-jogador Vampeta, ao comentar o epísódio de racismo contra o jogador do Flamengo, Gerson edit

247- Em participação no programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta neste domingo (20), o ex-volante Vampeta minimizou o episódio envolvendo uma denúncia de Gerson, do Flamengo, que acusou Ramírez, do Bahia, de racismo, durante o último duelo entre as equipes. A informação é do portal UOL.

"Este final de semana eu estava em Sorocaba em um evento com o Amaral [também ex-jogador], a gente estava no mesmo carro e ele falava: 'Vampeta, está muito chato este negócio na bola de qualquer coisinha [ser racismo]... pô, a gente se chama de negão, chama de macaco...'. Eu estava vendo o jogo e o Gerson estava muito esquentadinho com tudo. Joga muito, merece uma oportunidade na seleção, mas eu não vi [o caso] para tanta... de negro, não sei o que... no calor do jogo...", disse Vampeta.

