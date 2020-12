Vanderlei Luxemburgo é internado no Sírio Libanês após testar positivo para Covid-19 pela 2ª vez

247 - O técnico Vanderlei Luxemburgo foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após testar positivo para Covid-19 pela segunda vez. A primeira vez foi em julho, quando dirigia o Palmeiras. Na ocasião, ele foi infectado, mas ficou assintomático.

O hospital ainda não divulgou o boletim médico.

Aos 68 anos, Luxemburgo sentiu fortes dores de cabeça e foi de carro do Rio de Janeiro ao hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com sua filha. Lá, testou positivo para o novo coronavírus.

O técnico está sem clube desde que foi demitido do comando do Palmeiras, em 14 de outubro, após derrota para o Coritiba - a terceira consecutiva. Ele saiu do Verdão com 18 vitórias, 15 empates, cinco derrotas e um título paulista na temporada.

