Varredura encontra câmeras e microfones escondidos na sala da presidência do Corinthians

247 - Uma varredura determinada pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, que assumiu o cargo no último dia 2 de janeiro, encontrou câmeras e microfones escondidos no gabinete do mandatário.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, ao menos três equipamentos de espionagem foram localizados no andar em que fica a sala do cartola e onde ocorrem também reuniões com outros dirigentes e conselheiros.

A assessoria de imprensa do clube confirmou à reportagem a informação. Em nota curta, disse apenas que "a nova administração do Corinthians lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido".

