Vascaíno, Eduardo Paes lamenta morte de Roberto Dinamite: "meu ídolo"

247 - Vascaíno, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lamentou pelo Twitter a morte do ídolo vascaíno Roberto Dinamite neste domingo (8).

"Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções com meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria que você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque!", publicou Paes, junto de fotos na companhia do craque.

