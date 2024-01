Vasco encaminha contratação de jogador do River Plate

Apoie o 247

247 - O Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Robert Rojas, de 27 anos, que pertence ao River Plate. Ele deve ser emprestado até o fim do ano. Os dois times negociam um empréstimo com obrigação de compra se o jogador cumprir metas, que não foram divulgadas.

A informação foi publicada nesta quinta-feira (4) pelo Globo Esporte. O zagueiro paraguaio estava emprestado ao Tigre, da Argentina, mas o River Plate pediu o retorno do jogador para emprestá-lo ao Vasco.

Rojas foi revelado em seu próprio país, no time paraguaio Guaraní. Chegou ao River Plate em 2019. O zagueiro tem 98 jogos e 11 gols marcados no clube argentino. Também é convocado com frequência para representar a seleção do Paraguai.

