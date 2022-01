Vasco, Palmeiras e Inter avançam às oitavas de final da Copinha

Apoie o 247

Agência Brasil – Time com melhor campanha ofensiva na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco passou sufoco neste sábado (15), em Osasco (SP) . O Gigante da Colina empatou com o Audax em 1 a 1 no tempo normal e só garantiu classificação para as oitavas de final após vencer por 4 a 3 na disputa de pênaltis.

O Vasco teve a chance de abrir o placar logo aos cinco minutos, quando teve uma penalidade máxima a seu favor após a bola ter sido desviada no braço do zagueiro Edherson. Vinícius foi para a cobrança e acabou chutando para fora. Quatro minutos depois, o Audax abriu o placar, com Dudu, em sua primeira chegada. O Cruzmaltino pressionou e alcançou o empate aos 40 minutos. Pênalti novamente cometido por Edherson, que derrubou Marcos Dias dentro da área. Vinícius desta vez não desperdiçou.

O jogo foi muito equilibrado no segundo tempo, com chances para as duas equipes. O Vasco tentou uma pressão nos últimos minutos, mas finalizou mal. A decisão foi para a cobrança de pênaltis. O primeiro a bater foi Figueiredo, mas o artilheiro do time carioca jogou para fora. Tudo ia muito bem para o Audax até que Ifeanyi foi para a quarta cobrança. O camisa 4 tentou uma cavadinha e o goleiro Cadu agarrou com facilidade. Nas duas últimas batidas, o Cruzmaltino marcou com Marlon Santos e Cadu defendeu mais uma, desta vez de Luan Lima.

Na próxima fase o Vasco enfrenta o vencedor de São Paulo x São Caetano, que entram às 21h45 (horário de Brasília) deste sábado (15), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Internacional e Palmeiras se enfrentam nas oitavas

No início da tarde, Internacional e Portuguesa travaram um duelo acirrado em Santana do Paranaíba (SP). Durante os 90 minutos ninguém conseguiu estufar a rede adversária, então a classificação para as oitavas de final foi para a disputa de pênaltis. Melhor para o atual campeão da Copinha, o Inter, que acertou todas as cobranças, enquanto a Lusa perdeu a quarta tentativa. Carlos Henrique bateu no lado esquerdo e Lucas Flores defendeu. Estevão marcou o último para o Colorado e provocou a torcida adversária. Os jogadores da Portuguesa reagiram, houve confusão, mas no fim os ânimos se acalmaram.

O Colorado vai enfrentar o invicto Palmeiras, que não encontrou dificuldades para derrotar o Atlético-GO por 3 a 0 na manhã deste sábado, em Diadema. Com 13 minutos no primeiro tempo, o Alviverde já vencia por 2 a 0, com gols de Fabinho e Gabriel Silva. Na etapa complementar, Endrick, grande promessa da equipe e que voltava de Covid-19, entrou no jogo. No primeiro lance, sofreu pênalti e fechou o placar aos 28 minutos.

Ainda neste sábado (15), o Desportivo Brasil passou pelo Iape-MA por 5 a 4, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A equipe de Porto Feliz (SP) vai pegar Retrô, time de Camaragibe (PE), ou Cruzeiro, que se enfrentam neste momento em Itapira. No estádio Conde Rodolfo Crespi, no bairro da Mooca, zona Leste de São Paulo, o Canaã derrotou o Juventus por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Flamengo e Oeste.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues