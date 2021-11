Vasco perde para o Vitória da Bahia em São Januário e segue na Série B em 2022

O Vasco perdeu por 3 a 0 para o Vitória, na noite desta quarta-feira (10) no estádio de São Januário, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro edit

Agência Brasil - O primeiro gol do jogo foi marcado antes do minuto inicial. O atacante Marcinho, com muita liberdade, mandou um chute muito forte de fora da área no ângulo do goleiro Lucão. Aos 23 minutos da etapa final, o zagueiro Thalisson Kelven fez o segundo dos baianos de cabeça após cobrança de escanteio. Já, aos 32 minutos, Marcinho deslocou o goleiro Lucão em cobrança de pênalti e definiu o placar.

Com esse resultado o Cruzmaltino não tem mais chances de acesso à Série A do futebol brasileiro. Os cariocas têm 47 pontos e seguem em 9º lugar. Enquanto isso, o Leão pulou para 37 pontos, ultrapassou o Confiança, chegou ao 18º lugar e segue vivo na luta contra o rebaixamento (já que tem apenas um ponto a menos do que o Brusque, que estaria se mantendo na Série B nesse momento). A equipe baiana volta a jogar no domingo (14) contra o Cruzeiro em Salvador. O Vasco visitará o Vila Nova, em Goiânia, na segunda-feira (15).

