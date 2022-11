Vasco vence Ituano e está na Série A

Confirmação do acesso veio com vitória sobre o Ituano por 1 a 0 no Estádio Novelli Júnior edit

247 - Após dois anos seguidos amargando na na Série B, o Vasco voltou, neste domingo (6) à elite do Campeonato Brasileiro. A confirmação do acesso veio com vitória sobre o Ituano por 1 a 0 no Estádio Novelli Júnior. O único gol do jogo foi marcado por Nenê, de pênalti.

Com o triunfo, o Vasco chegou a 62 pontos e terminou a Série B na quarta posição. O Ituano, com 56 pontos, foi ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na última rodada e terminou a competição em sexto lugar.

O destaque deste domingo foi para o goleiro do Vasco. “Seguro em toda a partida, Thiago Rodrigues fez duas defesas importantíssimas: uma no primeiro tempo em cabeceio à queima-roupa de Aylon, e outra no segundo tempo em chute cara a cara de Gabriel Barros”, diz reportagem do UOL.

