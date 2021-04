Veja o que fizeram Flamengo e Palmeiras antes da Supercopa do Brasil

Após títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, times tiraram férias, reapresentaram, disputaram poucos jogos e medem forças neste domingo edit

Roberto Wagner, Metrópoles - Flamengo e Palmeiras disputam a Supercopa do Brasil neste domingo (11/4), a partir das 11h, no Mané Garrincha. Os times conquistaram o direito de jogar a decisão após os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil 2020, respectivamente. Desde então, tiraram férias, se reapresentaram e atuaram pouquíssimas vezes antes do confronto em Brasília. A seguir, veja o que os finalistas fizeram antes do duelo que vale R$ 5 milhões (ao campeão) e R$ 2 milhões (ao vice).

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil no dia 7 de março. O elenco principal recebeu folga de 10 dias e retornou aos treinamentos em 19 de março.

Como chega o Flamengo

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no dia 15 de março, quatro dias antes do Palmeiras. Desde então, focaram nos treinamentos, enquanto os jovens disputavam o Campeonato Carioca.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.