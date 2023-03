Veja os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Apoie o 247

247 - Os 32 clubes que disputarão a terceira fase da Copa do Brasil conheceram seus adversários nesta etapa.

Haverá duelos com times favoritos e outras partidas que devem ser muito mais equilibradas.

Confira os confrontos:

Santos x Botafogo-SP América-MG x Nova Iguaçu Coritiba x Sport Cruzeiro x Náutico Atlético-MG x Brasil de Pelotas-RS Bahia x Volta Redonda Botafogo x Ypiranga-RS Grêmio x ABC-RN Flamengo x Maringá-PR São Paulo x Ituano Fluminense x Paysandu Corinthians x Remo Internacional x CSA Fortaleza x Águia de Marabá-PA Athletico x CRB Palmeiras x Tombense-MG

A competição

A Copa do Brasil é um torneio de futebol brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). É uma das competições nacionais de maior prestígio no Brasil, ao lado da Série A e da Série B do Brasileiro.



A Copa do Brasil é um torneio eliminatório que inclui times de todo o Brasil, desde a primeira divisão do futebol brasileiro até as divisões inferiores. A competição normalmente começa em fevereiro e termina em setembro, com o vencedor se classificando para a Copa Libertadores do ano seguinte.



O torneio é realizado anualmente desde 1989, sendo Cruzeiro (MG) e Grêmio (RS) os clubes mais vitoriosos da história da competição, com seis títulos para o clube mineiro e cinco para o tricolor gaúcho.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

