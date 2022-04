Velejadora olímpica tunisiana morre aos 17 anos após seu barco virar

A embarcação virou no domingo devido a uma forte ventania enquanto a velejadora Eya Guezguez e sua irmã gêmea, que sobreviveu, treinavam com a equipe nacional tunisiana edit

Reuters - A velejadora olímpica da Tunísia Eya Guezguez, que competiu nos Jogos de Tóquio no ano passado, morreu aos 17 anos de idade após seu barco virar durante um treinamento no mar com sua irmã gêmea Sarra, que sobreviveu ao acidente, afirmou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta segunda-feira.

O COI disse que a embarcação da dupla virou no domingo devido a uma forte ventania enquanto elas treinavam com a equipe nacional tunisiana. O comitê não especificou onde o acidente aconteceu.

Guezguez competiu ao lado de sua irmã gêmea em Tóquio na categoria 49er FX.

Em nota, o presidente do COI, Thomas Bach, disse que Guezguez era "um talento inspirador e um exemplo para atletas de sua geração". Bach disse que sua participação em Tóquio ao lado da irmã "irá continuar motivando meninas em toda parte".

"Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e a comunidade olímpica na Tunísia", acrescentou Bach.

