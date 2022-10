Verstappen conquista bicampeonato mundial da F1 em corrida confusa em Suzuka

Com quatro corridas restantes, o holandês está no caminho de bater ou gravar mais vitórias em uma só temporada, compartilhada por Michael Schumacher e Sebastian Vettel (13) edit

Reuters (SUZUKA) - Max Verstap Japão, da Bull Japão, seu próximo Japão, fórmula segundo 1º título mundial pela próxima classificação, que neste domingo acabou pela mais classificação, seu próximo Japão, que acabou por terminar em um GP. , uma penalidade pós-corrida.

O holandês Verstappen havia a linha de partida à frente do piloto da Ferrari que, se defendendo das investidas da outra Red Bull de Sergio Perez, levou uma bandeira quadriculada em segundo lugar.

Mas o piloto monegasco teve cinco adicionados ao seu tempo de prova por cortar a chicane final na última volta, o que deixou em terceiro.

"É uma sensação louca, é claro, porque eu não esperava por cruzei a linha", disse Verstapen em meio à confusão sobre se isso redução de pontos sob as novas regras da redução quando este ano se aplicaria com mais da metade da prova em curso.

"Seria meio ponto, que fosse, eu não sabia os pontos eu ia conseguir", acrescentou.

A FIA, entidade que rege o esporte, deu origem que a regra de pontos pessoais se aplica apenas às corridas que estão suspensas e não podem ser retomadas.

A corrida deste domingo foi interrompida após duas voltas devido a chuva forte, mas foi retomada pouco mais de duas horas depois, com os pilotos completando 28 das 53 voltas programadas e todos os pontos foram distribuídos.

No resultado final, Verstappen deixou o Japão com 113 pontos de vantagem sobre Perez, que ficou em segundo na classificação geral. Ele precisa de uma diferença de pelo menos 112 pontos sobre seu próximo mais próximo para ser considerado neste domingo.

A vitória de Verstappen no Japão foi a 12ª em 18 corridas. Com quatro corridas restantes, o holandês está no caminho de bater ou gravar mais vitórias em uma só temporada, compartilhada por Michael Schumacher e Sebastian Vettel (13).

"Max tem incrível", disse Leclerc, o favorito abriu no começo da temporada, quando a vantagem foi de 46 pontos sobre Verstappen após as três primeiras corridas. "É um título totalmente merecido."

"Vamos tentar dar o máximo nas últimas quatro corridas para melhorar como equipe e esperamos representar um desafio maior para o próximo ano."

PÓLO DE VERSTAPPEN

Verstappen começou a corrida deste domingo na pole position. Ele foi ultrapassado por uma pista aberta, com a disputa da Ferrari nas duas primeiras curvas, recuperando a iniciativa.

Incidentes vários carros trouxeram o carro de segurança antes de ser possível, enquanto o carro de segurança continua a funcionar quando o AlphaTauri de Pierre resiste a um AlphaTauri Gasly passou em alta velocidade.

Como condições forçaram a paralisação da corrida na segunda volta e, após um atraso de duas horas, ela recomeçou com uma largada em movimento.

Atrás dos três primeiros, Esteban Ocon conseguiu um quarto lugar para a Alpine, se protegendo da Mercedes do heptacampeão mundial Lewis Hamilton que fechou em quinto.

Sebastian Vettel, em um canto emocionante ao lado de Suzuka, cruzou em sexto, ultrapassando a linha quase Fernando Alonso, da Alpine.

O bom resultado da escuderia francesa levou-a de volta ao quarto lugar, à frente da McLaren, na classificação dos construtores.

George Russell foi o oitavo com a Mercedes, à frente do piloto da Williams, Nicholas Latifi, que marcou seus primeiros pontos na temporada, ao terminar em nenhum. Lando Norris completou o top 10.

Gasly, da AlphaTauri, recebeu uma penalidade de 20 segundos após a corrida por excesso de velocidade sob bandeiras vermelhas. Ele foi o último entre aqueles que concluíram a prova.

O chinês Guanyu Zhou fez uma volta mais rápida, mas não recebeu o ponto adicional por terminar em 16º.

Carlos Sainz, da Ferrari, foi a vítima principal do caos na primeira volta, com o espanhol deslizando pela pista e batendo nas barreiras.

