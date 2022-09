Verstappen vence em Monza e frusta plano da Ferrari de levantar a taça em "casa"

Apoie o 247

247 - Max Verstappen, da RBR, levou a melhor sobre Charles Leclerc, da Ferrrari em Monza e, pela primeira vez, venceu o GP da Itália de Fórmula 1. Daniel Ricciardo abandonou nos momentos finais e o safety car gerou expectativa por mais uma batalha entre RBR e Ferrari.

Mas a corrida terminou sob bandeira amarela.

"Fizemos uma ótima corrida. Tínhamos um carro ótimo de corrida e estávamos controlando o intervalo, aí o safety car entrou. Infelizmente não tivemos uma relargada - disse o piloto holandês.

Charles Leclerc, em segundo, e George Russell, em terceiro, completaram o pódio em Monza.

O resultado frustou o empenho da Ferrari para vencer o Grande Prêmio em sua “casa”, o autódromo de Monza.

Esta é a 11ª vitória na temporada de Max Verstappen, que pode levar o bicampeonato da F1 já no GP de Singapura. Para isso, o holandês precisa vencer e torcer para Leclerc cruzar, no máximo, na nona posição.

Com o triunfo inédito, o atual campeão da F1 dá fim a uma sina em Monza. Nos oito GPs da Itália que disputou anteriormente, Verstappen nunca tinha subido ao pódio; a melhor colocação foi um P5, como anota o GE.

No ano passado, Max sequer concluiu a corrida (e também foi punido) após batida com Lewis Hamilton. O holandês também está a dois triunfos de igualar o recorde de mais vitórias em uma única temporada, que pertence a Michael Schumacher e Sebastian Vettel, com 13.

Carlos Sainz (Ferrari) foi o quarto colocado, com Lewis Hamilton (Mercedes) em quinto e Sergio Pérez (Red Bull) em sexto.

Veja os momentos finais:





