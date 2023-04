(Vídeo) Jogador sofre acidente e decola carro a 200km/h

🇧🇪 Bélgica 🚗🦅



O carro do jogador de futebol sobe no ar e atinge um ginásio



Sofian Kiyine, de Oud-Heverle Leuven, colidiu com uma rotatória a aproximadamente 200 km, fazendo o veículo do jogador belga voar vários metros no ar, colidindo com uma fachada e batendo no prédio.

