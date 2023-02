(Vídeo) Neto detona Daniel Alves: "lugar de estuprador é na cadeia"

Apoie o 247

247 - O comentarista esportivo Neto bateu duro no lateral-direito Daniel Alves, 39 anos, preso no mês passado na Espanha, onde é acusado de estupro. "Lugar de estuprador é na cadeia, irmão. E é o pior ser humano de todos. Que quando vai pra cadeira, vira menininha, de todo mundo", continuou.

"Quatro versões mentirosas. Disse que não conhecia [a menina], disse que não sei quê... Você, Daniel Alves, é um estuprador, e quando tiver a parada toda, se você não for, aí na Espanha, se não for condenado, me processe, não tem problema nenhum", disse.

O último clube do jogador foi o Pumas, do México. Atualmente o lateral está sem time por conta das acusações.

NA GOELA! 😳

Craque Neto voltou das férias e mandou o papo reto sobre o caso envolvendo Daniel Alves, preso e acusado de agressão sexual na Espanha. #OsDonosDaBola pic.twitter.com/mVxtelm0GR — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) February 6, 2023

