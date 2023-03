(Vídeo) Sergio Agüero sofre arritmia cardíaca ao vivo

O ex-atacante argentino participava de uma live com o streamer espanhol Ibai Llanos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-atacante argentino Sergio Agüero sentiu um desconforto no coração e chegou a interromper a conversa brevemente nesta quarta-feira (29). Ele participava de uma live com o streamer espanhol Ibai Llanos.

"Creio que me pegou uma pequena arritmia", disse Agüero, que tranquilizou os fãs. "Tenho um chip (no coração) e ele vai detectar (algum problema). Ele me mandaria um sinal (em caso de gravidade)".

O argentino parou de jogar futebol como profissional em dezembro de 2021 após descobrir uma arritmia cardíaca durante um jogo do Barcelona, clube em que ficou menos de seis meses.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. "¿Quieres que vayamos al médico?" pic.twitter.com/Yt2noDJF4V March 30, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.