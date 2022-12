Vini Jr sofre racismo novamente no estádio e desabafa: "liga espanhola não faz nada e no final a culpa é minha"

Torcedores do Real Valladolid xingaram brasileiro de "macaco" e fizeram gestos imitando o animal durante partida do Campeonato Espanhol edit

247 - O astro brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior foi, novamente, alvo de racismo em uma partida do Campeonato Espanhol. O incidente ocorreu, desta vez, durante a vitória dos merengues contra o Real Valladolid por 2 a 0 nesta sexta-feira (30).

Enquanto passava em frente a um dos setores mais radicais da torcida adversária rumo ao banco de reservas após ser substituído, o brasileiro foi insultado com gritos de "mono", que significam "macaco" em espanhol, e alvo de diversos objetos jogados pelos apoiadores do Real Valladolid. Além disso, espanhois imitaram gestos de macaco ao jogador. Veja a cena no vídeo abaixo:

Vini, então, publicou um desabafo em seu perfil do Twitter neste sábado (31), afirmando que "os racistas seguem indo aos estádios e a LaLiga (liga espanhola de futebol) segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é minha."

Em setembro, o atleta também foi alvo de racismo em uma rádio da Espanha por um jornalista que criticou as tradicionais danças do brasileiro em comemorações de gol.

