Vinícius Jr. e mais 3 jogadores do Real Madrid são diagnosticados com Covid-19

MADRI (Reuters) - O quarteto do Real Madrid Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Vinícius Jr. foi diagnosticado com Covid-19, disse o clube em um comunicado nesta quarta-feira (29).

A liga espanhola está em uma pausa curta de inverno desde a última partida do Real, no dia 22 de dezembro. Líder do campeonato, o time volta à ação em 2 de janeiro no campo do Getafe.

O time do técnico Carlo Ancelotti tem 46 pontos em 19 jogos, oito a mais do que o segundo colocado Sevilla, que tem uma partida a mais para disputar.

Vários jogadores do Real tiveram exames positivos de coronavírus no início deste mês, entre eles Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, Andriy Lunin, Isco e David Alaba.

O rival Barcelona também está lidando com um surto de Covid-19 na equipe, e Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Gavi devem se ausentar da viagem de domingo para enfrentar o Real Mallorca.

Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Alejandro Balde também tiveram resultados positivos de exames de Covid nesta semana.

O Sevilla tem três positivos no elenco, mas disse que estão assintomáticos e isolados em casa. Dois jogadores já haviam sido diagnosticados durante o período do Natal, acrescentou o clube.

